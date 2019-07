Süße Neuigkeiten Anna Hofbauer und Marc Barthel erwarten ihr erstes Kind

Das Paar hatte sich im Februar 2018 erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Kennengelernt haben sollen sich die beiden laut eigenen Aussagen aber bereits im Herbst 2017 dank eines gemeinsamen Freundes. Anna Hofbauer wurde im Jahr 2014 als "Bachelorette" bekannt, Marc Barthel wirkte von 2014 bis 2015 als Tim Helmke in "Verbotene Liebe" mit und 2018 für fünf Folgen in "Alles was zählt".