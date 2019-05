Süße Nachrichten auf Instagram "The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki wird Vater

"The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki (44) ist überglücklich, denn für ihn steht eine neue Lebensaufgabe an: Er und Freundin Alaina Meyer (22) erwarten ein Baby! Das gaben die beiden jeweils auf Instagram bekannt. "Wir sind absolut aus dem Häuschen bekanntgeben zu können, dass wird bald ein Kleines in dieser verrückten und wundervollen Welt willkommen heißen dürfen", schreibt er.