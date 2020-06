Süße Liebeserklärung zum Vatertag Für Diane Kruger ist Norman Reedus der "attraktivste" Papa

Was ihr Privatleben angeht, hält sich die deutsche Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (43, "Die Agentin") in der Öffentlichkeit eher bedeckt. Doch zum Vatertag, der in den USA am Sonntag (21. Juni) gefeiert wurde, machte sie eine Ausnahme. Sie geriet auf ihrem offiziellen Instagram-Account regelrecht ins Schwärmen über ihren Partner Norman Reedus (51, "The Walking Dead").