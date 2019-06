Süße Baby-News via Instagram Tom Beck und Chryssanthi Kavazi werden Eltern

Herzlichen Glückwunsch, Tom Beck (41, "You Are Wanted") und Chryssanthi Kavazi (30)! Die "GZSZ"-Schauspielerin zeigt bei Instagram, dass die beiden Eltern werden. Kavazi postete ein süßes Bild, auf dem sie bauchfrei zu sehen ist und eine noch kleine Babykugel in die Kamera hält. "Hallo, wir sind's!", schreibt sie freudig dazu und setzt den Hashtag "#babylove". Beck und Kavazi sind seit Sommer 2018 verheiratet.