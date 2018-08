"Mister Hitparade", die TV-Legende Dieter Thomas Heck, starb am 23. August 2018 in einem Pflegeheim. Eine Lungenkrankheit und die Folgen war die Todesursache. Am Freitag, den 31. August, haben ihn seine drei Kinder und seine Ehefrau Ragnhild zu Grabe getragen. Die Bestattung und Beerdigung fand ohne Öffentlichkeit statt.