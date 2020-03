Südpol, Das große Promibacken, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Halbfinale in der Backstube! Los geht es mit einem "Riesen-Cupcake", der kreativ gefüllt und perfekt modelliert werden soll. In der Technischen Prüfung dreht sich alles um die Königin unter den Teigsorten: den Plunderteig. Die Juroren erwarten drei perfekte "Marzipan-Mandel-Croissants". "Gegensätze ziehen sich an", heißt es kurz vor dem fulminanten Finale. Unter dem Motto "Black and White" sollen die Promi-Hobbybäcker eine elegante Torte ganz in schwarz-weiß präsentieren.