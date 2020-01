Um die niedrige Zahl neu gebauter Windräder in Bayern aufzubessern, will die Staatsregierung Windräder in den Staatsforsten bauen lassen. Bayern hatte als erstes Bundesland nach Bürgerprotesten Beschränkungen für die Windkraft eingeführt. Der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte 2014 die Hürden erhöht. Der Abstand eines Windrads zur nächsten Siedlung muss nun das Zehnfache der Bauhöhe betragen.