Suchtexpertin im Interview Daran erkennen Sie, dass ein Alkoholproblem droht

Die Zeit während des Corona-bedingten Lockdowns haben sich hierzulande viele Menschen durch das ein oder andere Glas Wein mehr versüßt. Studien haben ergeben, dass der Alkoholkonsum in den Monaten der Quarantäne enorm gestiegen ist. Das kann langfristige Folgen für Körper und Geist haben, weiß Suchtexpertin Dr. med. Reingard Herbst. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news klärt die Chefärztin der NESCURE Privatklinik am See über mögliche Indizien für eine beginnende Abhängigkeit auf.