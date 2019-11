Magath trainierte zuletzt in China

Magath könne im Giesinger Minenfeld, mit Konflikten zwischen der Vereinsführung und Investor Hasan Ismaik, bestehen und sich zur Not auch zur Wehr setzen. "Ich kann nicht beurteilen, ob Ismaik auf Magath stehen würde. Aber so einer würde sich keine Intrigen gefallen lassen und zur Not an die Öffentlichkeit gehen", so Wettberg weiter. Magath war am Samstag beim 4:2-Sieg gegen Viktoria Köln persönlich im Grünwalder Stadion anwesend.