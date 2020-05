Subtile Kritik an Donald Trump Barack Obama macht jungen Menschen in Corona-Zeiten Hoffnung

"Ihr seid die Menschen, auf die wir gewartet haben"

Es waren anspornende Worte, die der 58-Jährige an seine jungen Zuhörer richtete: "Wenn die Welt besser werden soll, dann liegt das in euren Händen. Ihr seid die Menschen, auf die wir gewartet haben", so Obama. Die Absolventen hätten sich ihren Abschluss verdient, nun liege es an ihnen, ihn entsprechend zu nutzen. "So viele von uns glauben an euch, ich bin so stolz auf euch", sagte der Mann von Michelle Obama (56, "Becoming") den Absolventen der historisch afroamerikanischen Colleges und Hochschulen, kurz HBCUs.