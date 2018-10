Stylischer Look Elegant in Schwarz: Melissa McCarthy rockt den Hosenanzug

Hosenanzüge sind in diesem Jahr angesagter denn je! Dass die stylischen Ensembles für jeden Typ Frau geeignet sind, hat Melissa McCarthy (48, "Taffe Mädels") bei der Premiere ihres neuen Films "Can You Ever Forgive Me?" gezeigt. Die Schauspielerin trug bei der Präsentation des Dramas einen schwarzen Smoking, der aus einem Blazer mit doppelreihiger Knopfleiste und breitem Revers und einer weiten Anzughose im Marlene-Stil bestand.