Stylisch durch den April Fashion-Tipps für wechselhaftes Wetter

Chelsea-Boots statt Gummistiefel

Auch wenn die klassischen Gummistiefel die Füße bei Wind und Wetter trocken halten, so können diese künftig trotzdem im Schuhregal bleiben. Eine stylische Alternative ist der angesagte Chelsea-Boots. Die halbhohen Stiefel mit elastischem Schaft sind nicht nur bequem, sondern werten - in der richtigen Form und Farbe - jeden schlichten Look zu einem trendigen Hingucker auf. So macht es auch Fashion-Bloggerin Caro Daur (23).