Styling-Tipps Fünf Klassiker für die Übergangszeit

Schal oder Tuch

Ein Muss für die Übergangszeit ist ein leichter Schal. Er schützt nicht nur vor einer frischen Brise, sondern setzt auch modische Akzente. Am besten, man stimmt den Schal oder das Tuch farblich auf das Outfit ab oder setzt damit bewusst Kontraste. So kann man beispielsweise einem beigen Trenchcoat mit einem korallfarbenen Tuch einen völlig neuen - und frühlingshaften - Look verpassen.