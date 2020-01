Styling-Tipps Capes und Ponchos: So stylt man die Trendteile richtig

So kann man mit einem kleinen Kniff unterschiedliche Looks kreieren - ein filigraner Ledergürtel in Schwarz zum einfarbigen Poncho wirkt minimalistisch, ein breiter Taillengürtel mit dekorativer Schnalle sorgt für einen Vintage-Touch. Besonders harmonisch wirkt das Styling, wenn man den Farbton des Gürtels bei den Schuhen und der Handtasche wieder aufgreift.