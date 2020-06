Style-Trend aus den 90ern Der Batik-Look ist zurück

In den späten 90ern trugen ihn schon Stars wie Beyoncé Knowles (38, "Single Ladies") und ihre Bandkolleginnen von Destiny's Child sowie Justin Timberlake (39, "SexyBack"), der damals mit den Jungs von *NSYNC frühe Erfolge feierte. Mehr als 20 Jahre später feiert der Batik-Look nun sein Comeback - auch in den Kleiderschränken der Stars. Aktuellstes Beispiel: Sängerin Dua Lipa (24, "Don't Start Now"), die es sich im Corona-Lockdown in einem farbenfrohen Sweatshirt gemütlich gemacht hat.