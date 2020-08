Berchtesgaden - Mit Glück konnte ein 24-jähriger Berchtesgadener am vergangenen Freitagnachmittag in den Berchtesgadener Alpen einen Sturz verhindern. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem E-Bike im Bereich Toter Mann/Söldenkopf in Richtung Tal unterwegs, als sich der Hinterreifen des Fahrrads im Rahmen quer stellte und völlig blockierte.