Sturz im Training Jens Hilbert ist verletzt: Das Aus bei "Dancing on Ice"?

Nun heißt es schonen

Sechs Wochen müsse der Arm nun geschont werden, davon zwei bis drei Wochen mit Gips, heißt es in einem Artikel dazu von Sat.1. An der Sendung will er aber trotzdem teilnehmen. "Ich möchte unbedingt mitmachen, das befiehlt mir schon mein Ehrgeiz. Ich kann nur hoffen, dass ich in einem Monat aufgrund des mangelnden Trainings nicht zur Lachnummer werde", sagte Hilbert der "Bild".