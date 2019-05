Feuerwehreinsätze durch überlaufende Keller und Gewässer

Dienstag, 21.5., 17.28 Uhr: Die Feuerwehr musste bereits aufgrund vollgelaufener Keller mehrmals ausrücken. Am Deininger Weiher im Landkreis München stauten sich Fluten an einer Spundwand. Feuerwehrler schnitten Löcher in die Wand und mussten Wasser aus dem Weiher abpumpen. In Bad Tölz wurden laut BR an der Isar Hochwassersperren errichtet; in Peißenberg wurde das Sandsack-Befüllen begonnen. Auch an der Donau stiegen die Pegel.

Einschränkung des Zugverkehrs

Dienstag, 21.5., 16.12 Uhr: Auf den Strecken Murnau-Garmisch-Partenkirchen und Erding-Markt Schwaben konnten zeitweise keine Züge fahren. Die Deutsche Bahn kündigte an, auf den entsprechenden Strecken Züge durch Busse zu ersetzen. Auf der Strecke Augsburg-Ulm waren nach einer Sperrung die Züge am Mittag wieder mit Tempo 70 unterwegs.

Noch keine dramatischen Vorfälle

Bis Dienstagmittag gab es laut Polizei noch keine dramatischen Vorfälle. Stefan Sonntag, der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, appelliert jedoch an die Autofahrer, vorsichtig zu fahren.

Deutscher Wetterdienst: "Das Ärgste ist vorbei"

Für Aufatmen sorgt die Aussage eines Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes. Das Ärgste sei vorbei, "Axel" ziehe ab heute nach Osten ab. Dennoch stehen weitere Niederschläge bevor.