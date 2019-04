Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tina will in Punkto Elfen lieber auf Nummer sicher gehen und bittet Ragnar um Hilfe. Und die beiden verstehen sich blendend! Doch die Freude währt nur kurz, denn am nächsten Tag erlebt Tina eine böse Überraschung. Natascha plagt das schlechte Gewissen. Aber sie ist dennoch entschlossen, nicht mit der Wahrheit herauszurücken. Kann ausgerechnet André sie vom Gegenteil überzeugen?