Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva scheitert mit ihrem Plan, Benedikt von seinem Darlehen an Till abzubringen. Daraufhin übernimmt Luke das Ruder, was schlimme Konsequenzen für Ute hat. Als Bambi den wahren Wert von "Madame Rouge" erfährt, will er das Bild nutzen, um Till in seiner finanziellen Notlage zu helfen. Sein Plan ist jedoch nicht ganz ausgereift. Aus Trotz übertreibt Leni die Forderung ihrer Mutter, Spaß zu haben, und nimmt Drogen. Sie erlebt einen Horrortrip.