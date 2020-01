Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla sieht optimistisch in die Zukunft und hofft, dass bald ein Ende der Chemotherapie in Sicht ist. Doch dann ist der Befund niederschmetternd: Der Tumor hat nicht auf die Chemo reagiert. Pia freut sich, dass der Heugabelkäfer auf Gregors Grundstück gefunden und von der Umweltbehörde ein Stopp aller Bebauungspläne verhängt wurde. Als sie Judith dazu einlädt, mit ihr den Heugabelkäfer anzusehen, ahnt sie nicht, wem sie da in die Hände spielt.