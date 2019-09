Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will sich nicht damit abfinden, dass Sina kein zweites Kind will. Als Amelie in Gefahr gerät, rückt dieses Problem jedoch in den Hintergrund. Ute vermutet, dass Benedikt ihr die Niederlage nach einem verlorenen Spiel nachträgt. Als sein Verhalten ihren Verdacht bestärkt, kommt es zum Eklat. Leni gelingt es nach ihrem gescheiterten Date mit Sandro nicht, ihn zu vergessen. Und auch Sandro scheint Leni noch nicht abgeschrieben zu haben.