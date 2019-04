Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Laurenz freut sich sehr, nach längerer Zeit von Leonie zu hören und glaubt, sie suche wieder den Kontakt zu ihm. Statt einer Antwort auf seine hoffnungsvolle SMS entdeckt Laurenz auf Leonies Social-Networks-Seite eine Statusänderung. Leonie hat ein Foto von sich und Dominik gepostet. Laurenz ist davon so getroffen, dass er den Bonbonladen aufgeben will. Britta fühlt sich ihrem verstorbenen Vater durch dessen Briefe an Inken nahe wie nie zuvor. Während Amalie mal wieder eifersüchtig reagiert, kann Christian verstehen, dass Inken sie Britta gegeben hat.