Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lena eröffnet das neue Pumpwerk unter dem Namen Prunkwerk. Dabei überrascht sie Steffi mit ihrer karriereorientierten Einstellung. Simone braucht in ihrer Not jede Hilfe, die sie bekommen kann. Für Niclas scheint das die ideale Gelegenheit, sich ihr endlich anzunähern. Nathalie und Finn werden von Isabelles angekündigter Rückkehr überrumpelt. Als Isabelle nicht auftaucht, erkennt Nathalie, wie sehr Finn noch an ihr hängt.