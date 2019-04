Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Es nagt an Richard, dass Simone ihn damals mit Niclas betrogen hat. Als die beiden sich in der Sauna treffen, eskaliert die Situation. Unterdessen ist Maximilian von Carlos' Kugel getroffen, überlebt aber nach einer rettenden OP. Als er und Christoph erfahren, dass die Beweise reichen, um Carlos festzusetzen, atmen sie auf. Derweil hält Pauline an ihrem Indien-Plan fest und bekommt dabei unerwartete Unterstützung.