Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Weil Britta in letzter Sekunde zum Standesamt gekommen ist, können Carla und Gregor doch noch in Dänemark heiraten. Die Hochzeitsnacht findet wegen einer Autopanne spontan auf einem Waldparkplatz statt, doch auch dies kann das Glück nicht trüben. Bens Überraschung für Tina ist gescheitert. Aus Versehen verrät Thomas, was Ben vorhatte und Tina dreht den Spieß um. So findet der Schlüssel doch noch seine neue Besitzerin.