Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hilli kann nichts dagegen tun, dass Frank mehr und mehr in seine Midlife-Crisis abrutscht. Sie will ihm Raum geben, und fährt allein nach Kopenhagen. Yvonne wittert ihre Chance, und sie und Frank kommen sich sehr nahe. Margret zieht sich nach ihrem Geständnis gegenüber Agnes wieder zurück, will nicht weiter an ihre Vergangenheit mit Elisabeth erinnert werden und erklärt das Thema zum Tabu. Währenddessen nähern sich Laurenz und Cornelius endlich wieder an.