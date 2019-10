Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina erfährt, dass Fabien die große Chance hat, ein begehrtes Stipendium zu ergattern. Natürlich will sie, dass er diese Gelegenheit nutzt. Doch vor Eva gibt sie zu, dass für sie der Gedanke, sich von Fabien trennen zu müssen, entsetzlich ist. Marianne stellt Jessica eine Falle, in die sie prompt hineintappt. Da Jessica Henry dadurch in Schwierigkeiten bringt, stellt er sie zur Rede. Jessica klagt wiederum Marianne an, doch Henrys Mutter weist jede Schuld von sich.