Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als der Paketkurier Alexander zu einer Zusammenarbeit mit "RPU" drängen will, sieht Alexander sich in seiner Annahme bestätigt, dass der Kurier mit Drogen dealt. Alexander lehnt die Zusammenarbeit entschlossen ab. Sunny sucht nach einer Erklärung für ihren Drogenrausch. Dass sie Karla verdächtigt, will Emily nicht mehr hören und kündigt Sunny die Zusammenarbeit. Karla hat ihr Ziel erreicht, denn Emily will sie zurück im Laden.