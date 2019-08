Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert muss das Picknick mit Eva schweren Herzens abbrechen, da in der Küche Not am Mann ist. Valentina ist erleichtert, dass sich ihre Eltern dennoch anzunähern scheinen. Können Eva und Robert die Vergangenheit hinter sich lassen? Denise muss eine schwere Entscheidung treffen und hört schließlich auf ihr Herz. Annabelle ist dies gar nicht recht, denn es bringt ihre Pläne in Gefahr.