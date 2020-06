Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Petra und Nick verbringen eine innige Nacht in der "Antikscheune", doch die Gelegenheit zum Seitensprung haben sie nicht genutzt. Nick ist über Thomas Affäre empört und macht ihm Vorwürfe. Da sieht Thomas die geschäftliche Zusammenarbeit mit Nick in Gefahr. Währenddessen legt sich Miriam bei der Arbeit ins Zeug, woraufhin ihr die beeindruckte Lynn einen Job in der Karibik anbietet.