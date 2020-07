Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Lukes Plan, Sina weiter in sich verliebt zu machen, gerät in den Hintergrund, als er in ihrer Praxis auf einen Jungen aufmerksam wird, der offensichtlich misshandelt wird. Nika ist mit Conor extrem glücklich und vernachlässigt ihre Arbeit. Als Bambi harte Seiten aufzieht, bringt er Nika in die Bredouille. Janas drastische Demonstration ihres freien Willens zeigt bei ihrer Mutter Wirkung. Es kommt tatsächlich zu einer Versöhnung.