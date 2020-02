Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Annabelle ist spurlos verschwunden. Paul leugnet, etwas damit zu tun zu haben, doch Christoph glaubt ihm nicht und heftet sich an Pauls Fersen. Unterdessen kommt Annabelle in einem abgedunkelten Raum an einen Stuhl gefesselt und geknebelt zu sich. Was ist passiert? Natascha tut es furchtbar leid, Michael mit ihrem Misstrauen so enttäuscht zu haben. Sie verspricht ihm daraufhin, nie wieder an ihm zu zweifeln. Wenig später macht Eva eine Beobachtung, die den Verdacht von Natascha allerdings bestätigt.