Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid ist fassungslos. Henning hat sie mit Sarah Buchstett betrogen. Er versucht, die Situation zu retten, da der Sturm einen Sendemast umgeknickt und er Astrids Anruf, sie komme später ins "Stint", nicht erhalten hat. Freddy mag die Art nicht, wie Anton Vivien nachstellt. Und er fasst endlich den Mut, Pia ein Klavierstück vorzuspielen, um ihr so seine Liebe zu gestehen. Es verfehlt seine Wirkung nicht. Pia fragt sich, ob Freddy in sie verliebt ist. Und was ist eigentlich mit ihr selbst?