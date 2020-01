Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny fordert eine Abfindung und riskiert einen Bruch mit ihrer Familie. Während Simone ihre geliebte Tochter nicht verlieren will, sieht Richard keine Alternative. Trotz erheblicher Bedenken will sich Chiara von Niclas zur Wettkampfläuferin aufbauen lassen. Sie vertraut ihrem Vater und seinen Erfahrungen als Trainer. Niclas sieht keinen Grund, an den Stärken und erlernten Fähigkeiten seiner Tochter zu zweifeln.