Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy will um Bela kämpfen und lässt sich für ihn etwas ganz Besonderes einfallen: Sie schreibt dutzende von Zetteln, und auf jedem steht, warum sie ihn liebt. Amelie behauptet vor Franzi, einen Unbekannten dabei gesehen zu haben, wie er am Gestüt Tims Stiefel an sich genommen hat. Franzi ist mehr als erleichtert, dass Tim also doch unschuldig ist.