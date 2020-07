Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone will Justus' Taktlosigkeit ignorieren. Als Justus Richard von seiner Gala-Idee überzeugen kann, macht sie sich Sorgen um den Zusammenhalt. Ben will die verfahrene Situation auflösen und sich nun doch auf ein geteiltes Sorgerecht einlassen. Daraus wird erst mal nichts. Marian ist sehr angetan, als Alexander ein Angebot von einem Top-Fußballinternat in Bayern erhält, aber Lena stellt sich quer.