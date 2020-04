Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Laube ist repariert und Hannes will wieder einziehen, doch Paragraphen-Schulze macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Hannes muss zurück in die WG - wo Vivien amüsiert feststellt, dass er sich in Claudia verliebt hat. Als Bruno in seiner Wut auf Henning androht, den Hof abzustoßen, überlegt Alex ernsthaft einzusteigen. Bruno heuert derweil auf einem Kreuzfahrtschiff an - er braucht Abstand von seinen Sorgen.