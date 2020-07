Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa freut sich sehr, als sich ein Sportmagazin bei ihr meldet, um eine Fotoreportage über die neue oberbayerische Fechtmeisterin zu machen. Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus! Nachdem Amelie nicht mehr bei den Sonnbichlers wohnen kann, fragt Tim Franzi, ob sie und Lucy in ihrer WG nicht eine neue Mitbewohnerin aufnehmen könnten. Franzi ist einverstanden, doch kurz darauf muss sie in einem Gespräch mit Amelie erkennen, dass diese Gefallen an Tim gefunden hat.