Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John macht sich auf die Suche nach einem neuen Kochazubi, was Erik zufällig mitbekommt. Er wirft sich erneut in die Waagschale. Maren macht klar, dass er niemals im Mauerwerk arbeiten wird. Doch Erik gibt nicht auf. Philip ist zurück und es erinnert ihn alles an den Verlust seiner großen Liebe. Als er im Krankenhaus durchhängt, schickt Lilly ihn nach Hause. Philip trifft auf Yvonne und bekommt den Eindruck, dass Laura ihn auch vermisst.