Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco und Jana drehen Videobotschaften für besondere Tage in Lenis zukünftigem Leben. Dabei kommt es zu einer unerwarteten Wendung. Als Rufus droht, in eine Abwärtsspirale zu geraten, nimmt Britta sich seiner an. Doch dann reißt eine schockierende Nachricht auch ihr den Boden unter den Füßen weg. Ute verheimlicht Benedikt ihren Kuss mit Till. Als Till von ihr fordert, zu ihren Gefühlen zu stehen, wird Ute klar, was sie wirklich will.