Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Bei einem gemeinsamen Essen mit Gerner tut sich ein Hoffnungsschimmer auf. Kann er Emma vielleicht in der Elite-Kita unterbringen, in die Johanna gegangen ist? Gegenüber Maren und Alexander, die nicht begeistert sind, will er sich herausreden. Als Sunny einen Brief findet, den sie als 13-Jährige an ihr erwachsenes Ich geschrieben hat, muss sie ernüchtert feststellen, dass ihr Leben nicht ganz nach Plan verlaufen ist.