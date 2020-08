Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Linda lässt ihre Gefühle für Dirk langsam wieder zu, worüber sich Steffen sehr freut. Doch dann macht sie eine Beobachtung, die alles auf den Kopf stellt: Dirk bewegt im Schlaf kurz die Beine. Entsetzt fragt sich Linda, ob André die ganze Zeit Recht hatte und Dirk allen nur etwas vormacht. Vanessa behauptet in ihrer Not, in Paul verliebt zu sein. Um ihre Lüge zu untermauern, beginnt sie mit Paul zu flirten, sobald Robert in der Nähe ist. Allerdings zieht sie damit Michelles Aufmerksamkeit auf sich.