Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Weil Tobias in alte Verhaltensmuster zurückfällt, macht Vivien sich Sorgen, dass er einen erneuten Schlaganfall erleiden könnte. Saskia will sich nach dem Bruch mit Jakob auf die Zukunft konzentrieren, allerdings macht Till ihr einen Strich durch die Rechnung. Till hofft, den Erbschaftsstreit schnell beilegen zu können. Eva durchkreuzt jedoch seine Hoffnung. Daraufhin zieht er in Erwägung zu kapitulieren.