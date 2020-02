Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina und Bambi wollen sich Amelie zuliebe zusammenreißen. Doch ihr Streit kocht schnell wieder hoch, und Sina realisiert betroffen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Saskia erfährt, dass Jakob sie in seinem Rachefeldzug bloßgestellt hat. Nun fragt sie sich, ob er ihr wirklich verziehen hat. Ringo arbeitet währenddessen auf Hochtouren für Huber-Bau. Er ahnt nicht, dass in der WG eine weitere Aufgabe auf ihn wartet: das Baby Coco.