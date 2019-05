Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob setzt alles daran, schnellstmöglich in sein altes Leben zurückzukehren. Doch dann bringt ihn eine Alltagssituation an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Britta schlüpft vor einem Mandanten erneut in Evas Rolle. Unter Druck muss sie die echte Eva um Hilfe bitten, aber die steckt in einem emotionalen Tief. Larissa will in ihrem Schmerz erneut zu Koks greifen, doch sie findet Halt bei Andrea. Wiegt deren Mutterliebe stärker als Larissas Sucht?