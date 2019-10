Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik tritt motiviert seinen ersten Arbeitstag im "Mauerwerk" an und will die Crew durch Leistung überzeugen. Als er Maria seine Umzugshilfe anbietet, lässt sie ihn jedoch gemein auflaufen. Felix hält einen Brief von Laura in den Händen und entscheidet, ihn ungelesen wegzuwerfen, da er endlich über sie hinweg ist. Als er von Philip erfährt, dass Laura sich von ihm getrennt und Berlin verlassen hat, bekommt der Brief eine ganz neue Bedeutung.