Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till möchte aus den Mietwohnungen Eigentumswohnungen machen, damit er Sina ausbezahlen kann. Eva passt dieser Ausweg nicht in den Kram. Saskia kann die Entscheidung, ob sie Jakob eine weitere Chance geben kann, nicht mehr vertagen und beschließt, ehrlich zu sein. Nika hat sich beim Versuch, Sex mit Conor zu haben, in eine missliche Lage gebracht. Nun schämt sie sich Conor gegenüber, doch er liebt Nika, so chaotisch sie auch ist.