Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon spukt Nina ständig im Kopf herum. Sie will sich jedoch auf Robert fokussieren, aber als der ihr Vorschläge für den Umbau des Dachgeschosses präsentiert, hat sie an allem etwas auszusetzen. In Brendas Augen verhält sich Nina auffällig. Maren und Alexander haben das Gefühl, dass Steffi mit ihnen flirtet. Zwischen ihnen entspinnt sich ein kleiner Wettstreit um Steffis Gunst. Sie ahnen nicht, dass sie Steffi zweideutige Signale gesendet haben.