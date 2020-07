Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara will Maximilian nicht mit Notwehr davonkommen lassen. Simone bemerkt mit Argwohn, dass Chiara etwas plant. Während Ingo beschließt, Jennys vermeintliche Gefühle für ihn zu ignorieren, befürchtet Jenny ihrerseits, dass Ingo sich in sie verliebt hat. Marian ärgert es, dass Lena sich weigert, Alexander nach München in ein Fußball-Internat gehen zu lassen. Dank Kim versteht er dann aber, was Lena wirklich umtreibt.